В Краснодарском крае произошло очередное землетрясение

Напомним, ученый рассказал, где в Краснодарском крае находятся сейсмоопасные зоны. Доктор геолого-минералогических наук объяснил, что на Кубани это граница Черного моря и территории юго-западного Кавказа. По его словам, очень сильные землетрясения могут быть в районе, который в целом называется Северо-Черноморской сейсмогенерирующей зоной. Происходит это за счет процессов надвигания Кавказского хребта на впадину моря. Вследствие здесь возможны не только землетрясения с сейсмической интенсивностью восемь баллов, но девять и даже более. Это одна из неприятностей, связанных с землетрясениями, которая окружает регион с юга.