В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в аварию: два человека погибли

В Свердловской области устанавливаются причины аварии на 289 километре Серовского тракта, где столкнулся автобус «Ютонг» и «Ситроен». Как сообщили в региональном главке полиции, у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, лопнуло колесо.
Водитель и пассажир иномарки скончались на месте. На фотографиях с места ДТП видно, как автобус буквально смел «Ситроен» в кювет.
— Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта, — сообщил официальный представитель главка Валерий Горелых.
Известно, что в автобусе было 18 подростков возрастом 15−16 лет. А также тренер и водитель.