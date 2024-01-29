В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в аварию: два человека погибли

— Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта, — сообщил официальный представитель главка Валерий Горелых.