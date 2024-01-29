ФСБ: в Татарстане по делу о взятках задержан начальник отдела Госстройнадзора.

Еще один ВИП-сотрудник инспекции Госстройнадзора стал фигурантам уголовного дела. В Набережных Челнах по подозрению в коррупции задержали начальника отдела Северо-Восточного подразделения инспекции. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.