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ФСБ: в Татарстане по делу о взятках задержан начальник отдела Госстройнадзора

ФСБ: в Татарстане по делу о взятках задержан начальник отдела Госстройнадзора.

Еще один ВИП-сотрудник инспекции Госстройнадзора стал фигурантам уголовного дела. В Набережных Челнах по подозрению в коррупции задержали начальника отдела Северо-Восточного подразделения инспекции. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

По материалам оперативной разработки чекистов, возбуждены дела о взятках от преставителей строительных компаний на сумму свыше 300 тысяч рублей.

В преступлениях подозревается Антон Болкисев. Дело расследуют сотрудники Набережночелнинского отдела Следкома.

Заметка дополняется.

ФСБ