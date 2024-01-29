В смертельной аварии на свердловской трассе пострадали дети-хоккеисты и тренер

Сегодня утром у автобуса, на котором юные хоккеисты возвращались в Новоуральск с соревнований, лопнуло колесо. Его вынесло на встречную полосу, где он врезался в Citroën.
«В ДТП пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте — водитель и пассажиры легкового автомобиля, — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. — Травмы получили тренер и двое детей, их доставили в больницу».
Прокуратура помимо прочего проверит, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — проверку медика.