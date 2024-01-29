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В смертельной аварии на свердловской трассе пострадали дети-хоккеисты и тренер

По уточненной информации, в смертельной аварии на дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский, в четырех километрах от трассы Екатеринбург — Серов, пострадали двое детей-спортсменов и их наставник.
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром у автобуса, на котором юные хоккеисты возвращались в Новоуральск с соревнований, лопнуло колесо. Его вынесло на встречную полосу, где он врезался в Citroën.

«В ДТП пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте — водитель и пассажиры легкового автомобиля, — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. — Травмы получили тренер и двое детей, их доставили в больницу».

Прокуратура помимо прочего проверит, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — проверку медика.

Прокуратура