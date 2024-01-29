Выросло число погибших в ДТП с автобусом, перевозившим свердловскую детскую команду по хоккею

Два человека — взрослый и ребенок госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга.
Напомним, что 18 хоккеистов в возрасте 15−16 лет, а также тренер и водитель возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. ДТП произошло возле поселка Верх-Нейвинский на 4 км трассы Екатеринбург-Серов. Там автобус с детьми столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир последней погибли на месте происшествия.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что у автобуса во время движения лопнуло колесо. В итоге он вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.