Выросло число погибших в ДТП с автобусом, перевозившим свердловскую детскую команду по хоккею

Напомним, что 18 хоккеистов в возрасте 15−16 лет, а также тренер и водитель возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. ДТП произошло возле поселка Верх-Нейвинский на 4 км трассы Екатеринбург-Серов. Там автобус с детьми столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир последней погибли на месте происшествия.