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Выросло число погибших в ДТП с автобусом, перевозившим свердловскую детскую команду по хоккею

В Свердловской области число погибших в ДТП с автобусом выросло до трех человек. В машине скорой умер тренер детской хоккейной команды, сообщает региональный минздрав.
Источник: Валерий Горелых

Два человека — взрослый и ребенок госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга.

Напомним, что 18 хоккеистов в возрасте 15−16 лет, а также тренер и водитель возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. ДТП произошло возле поселка Верх-Нейвинский на 4 км трассы Екатеринбург-Серов. Там автобус с детьми столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир последней погибли на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что у автобуса во время движения лопнуло колесо. В итоге он вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.