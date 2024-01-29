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«Пропадут шашлыки»: основатель екатеринбургской сети «Жизньмарт» рассказал о последствиях пожара

Екатеринбургский бизнесмен, основатель торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко рассказал о пожаре в Арамиле. По его словам, в здании на ул. Гарнизонной, где сегодня произошло возгорание, нет цеха торговой сети — появившаяся в сети информация оказалась неточной.

«Ребят, нашего цеха там нет. Горит второй этаж, на первом расположена фабрика нашего поставщика. Поставщик вовремя спас оборудование и сырье. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, потом все должно наладиться», — написал Иван Зайченко в telegram-канале.

Напомним, что сигнал о пожаре в здании на Гарнизонной поступил сегодня ночью. Спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек. Тушение осложнялось сильной задымленностью. Площадь пожара составила 800 кв. м.

Возгорание ликвидировали 15 единиц спецтехники и 44 пожарных. Сейчас ведется разбор сгоревших конструкций.

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