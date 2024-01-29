«Пропадут шашлыки»: основатель екатеринбургской сети «Жизньмарт» рассказал о последствиях пожара

«Ребят, нашего цеха там нет. Горит второй этаж, на первом расположена фабрика нашего поставщика. Поставщик вовремя спас оборудование и сырье. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, потом все должно наладиться», — написал Иван Зайченко в telegram-канале.
Напомним, что сигнал о пожаре в здании на Гарнизонной поступил сегодня ночью. Спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек. Тушение осложнялось сильной задымленностью. Площадь пожара составила 800 кв. м.
Возгорание ликвидировали 15 единиц спецтехники и 44 пожарных. Сейчас ведется разбор сгоревших конструкций.