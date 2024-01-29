В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь

В полицию Братска поступили сообщения от местных жителей о конфликте в районе Осиновка, который возник между 35-летней хозяйкой питбультерьера и ее соседями. Установлено, что в октябре прошлого года собака покусала 63-летнюю женщину. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы животного завели уголовное дело. 27 января эта же собака во время прогулки совершила повторное нападение — теперь на дочь той пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением побоев.