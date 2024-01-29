В Братске избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку и ее дочь

ИРКУТСК, 29 янв — РИА Новости. В Братске хозяйка питбультерьера, который покусал двух женщин, получила телесные повреждения во время конфликта с соседями, начата проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В полицию Братска поступили сообщения от местных жителей о конфликте в районе Осиновка, который возник между 35-летней хозяйкой питбультерьера и ее соседями. Установлено, что в октябре прошлого года собака покусала 63-летнюю женщину. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы животного завели уголовное дело. 27 января эта же собака во время прогулки совершила повторное нападение — теперь на дочь той пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением побоев.
«По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера. По результатам экспертизы будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Расследование инцидента контролирует прокуратура Братска.