Хуситы сообщили об обстреле корабля ВМС США USS Lewis B. Puller

Пресс-служба хуситов отметила, что попавший под обстрел корабль оказывал логистическую поддержку американским силам, участвующим в «агрессии против Йемена».
USS Lewis B. Puller — корабль экспедиционного мобильного базирования. Заменил в Персидском заливе корабль USS Ponce в составе 5-го флота США осенью 2017 года. На Lewis B. Puller может быть размещена плавучая казарма вместимостью до 298 человек. Кроме того, на корабле есть посадочные места для четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-53. Судно также может быть переоборудовано для перевозки самолетов Boeing V-22 Osprey при выполнении специальных оперативных задач.
Йеменские хуситы после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» начали обстреливать суда в Красном море, которые, по их мнению, могут быть связаны с Израилем. В январе США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене, из-за чего те решили также атаковать американские суда.
Вчера, 28 января, в результате атаки неизвестного беспилотника по военной базе США в Иордании погибли трое американских военных, пострадали 25 человек. Отмечается, что база находилась на границе с Сирией.
Эрдни Кагалтынов