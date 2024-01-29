Хуситы сообщили об обстреле корабля ВМС США USS Lewis B. Puller

USS Lewis B. Puller — корабль экспедиционного мобильного базирования. Заменил в Персидском заливе корабль USS Ponce в составе 5-го флота США осенью 2017 года. На Lewis B. Puller может быть размещена плавучая казарма вместимостью до 298 человек. Кроме того, на корабле есть посадочные места для четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-53. Судно также может быть переоборудовано для перевозки самолетов Boeing V-22 Osprey при выполнении специальных оперативных задач.