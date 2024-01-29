Узбекистан решил победить коррупцию в сфере строительства. Новые правила начнут действовать с 1 июля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня на совещании президент определил актуальные задачи в сфере строительства. Отмечая факты нецелевого использования бюджетных средств и хищения, он поручил наладить новый порядок осуществления строительных проектов для исключения возможности коррупции в сфере. Они начнут действовать с 1 июля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.