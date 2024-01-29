Узбекистан решил победить коррупцию в сфере строительства. Новые правила начнут действовать с 1 июля

Глава государства раскритиковал руководителей строительной отрасли и регионов, отметив случаи нецелевого использования бюджетных средств и хищения. Проектные организации стараются максимально «завысить» стоимость объекта, в большинство проектов добавляются лишние услуги. По словам президента, в 2023 году удалось предотвратить ненужные затраты на сумму 3 триллиона сумов.
При этом заработная плата строителей и стоимость основных строительных материалов, наоборот, рассчитываются по ценам ниже рыночных. Все это создает условия для «обналов» и воровства, использования некачественных строительных материалов подрядчиками, возникновения теневого рынка.
Чтобы исключить возможности коррупции в сфере строительства, с 1 июля вводятся следующие меры:
- все контракты на строительство будут оцифрованы;
- строительные работы, выполняемые подрядными организациями, будут оплачиваться только на основании электронного счета-фактуры, представляемого в налоговые органы;
- процесс приема объекта в эксплуатацию также будет оцифрован, документы будут подтверждаться через портал «Шаффоф курилиш»;
- отбор субподрядчиков для проектов стоимостью более 10 миллиардов сумов будет осуществляться только через систему «Шаффоф курилиш “. Такой же порядок будет действовать с проектами, реализуемыми с международными финансовыми организациями;
- внедряется система, с помощью которой производитель, строитель и осуществляющие контроль лица смогут отслеживать в режиме онлайн, где и сколько стоят те или иные стройматериалы.