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В Нижнем Новгороде курьеры спасли пенсионерку от мошенников

Два нижегородских курьера помогли местной пенсионерке не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения. По данным полиции, мошенники действовали по известной схеме, убедив пенсионерку в том, что ее дочь попала в ДТП и для ее спасения нужны деньги.

Чтобы получить деньги, мошенники обратились в одну из нижегородских курьерских компаний. Курьер должен был забрать у пенсионерки конверт и доставить его на указанный адрес. Один из курьеров приехал за заказом и обнаружил в квартире пожилую женщину. В руках она держала пакет, нервничала и не решалась отдать денежные средства. Из-за того, что у пожилой нижегородки возникли сомнения, находящаяся в тот момент на связи с потерпевшей мошенница по телефону отменила курьерскую доставку.

Выходя из дома, курьер встретил своего коллегу, который шел на тот же адрес. Забрав у пенсионерки пакет, мужчины обратились с заявлением в полицию. Туда же они передали 180 тыс. руб., завернутые в постельные принадлежности.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Денежные средства были возвращены родственникам пострадавшей пенсионерки. Полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.

Андрей Репин.