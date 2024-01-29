В Нижнем Новгороде курьеры спасли пенсионерку от мошенников

Чтобы получить деньги, мошенники обратились в одну из нижегородских курьерских компаний. Курьер должен был забрать у пенсионерки конверт и доставить его на указанный адрес. Один из курьеров приехал за заказом и обнаружил в квартире пожилую женщину. В руках она держала пакет, нервничала и не решалась отдать денежные средства. Из-за того, что у пожилой нижегородки возникли сомнения, находящаяся в тот момент на связи с потерпевшей мошенница по телефону отменила курьерскую доставку.



Выходя из дома, курьер встретил своего коллегу, который шел на тот же адрес. Забрав у пенсионерки пакет, мужчины обратились с заявлением в полицию. Туда же они передали 180 тыс. руб., завернутые в постельные принадлежности.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Денежные средства были возвращены родственникам пострадавшей пенсионерки. Полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.



Андрей Репин.