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В Ростовской области нейтрализовали беспилотник

Голубев: в Ростовской области нейтрализовали беспилотник, никто не пострадал.
Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. Беспилотник нейтрализован РЭБ на территории Неклиновский района Ростовской области, пострадавших нет, пострадал загородный лагерь, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — написал он.

В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет, уточнил губернатор.