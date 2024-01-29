В Ростовской области нейтрализовали беспилотник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. Беспилотник нейтрализован РЭБ на территории Неклиновский района Ростовской области, пострадавших нет, пострадал загородный лагерь, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — написал он.
В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.
В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет, уточнил губернатор.