Выявлять незаконные постройки в Узбекистане будут из космоса

Сегодня на совещании у президента было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане было выявлено около 4 тысяч незаконно построенных объектов. Кроме того, за последние два года на территориях, прилегающих к многоэтажным домам, появилось более 7 тысяч самостоятельных построек, в 5 тысячах случаев такие объекты и сооружения заняли места общего пользования.
Глава государства поручил ввести совершенно новую систему регулирования самовольно и незаконно построенных объектов.
Выявлением незаконно построенных объектов займется республиканская комиссия под руководством Минстроя, Агентства кадастра и «Узбеккосмоса».
Отметим, что этот способ выявления нарушений земельного законодательства начали использовать еще в 2022 году в Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента. Это было предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.
Кроме того, Минстрой совместно с хокимами регионов в этом году должны разработать генеральные планы для 170 городов и поселков, а также не менее 300 в следующем.
Каждый план должен пройти обсуждение населения, их реализация должна осуществляться под общественным контролем. Для этого была запущена платформа «Моя территория», с ее помощью будет изучаться общественное мнение и проводиться голосование при разработке градостроительных документов.