Выявлять незаконные постройки в Узбекистане будут из космоса

Сегодня на совещании у президента было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане было выявлено около 4 тысяч незаконно построенных объектов. Кроме того, за последние два года на территориях, прилегающих к многоэтажным домам, появилось более 7 тысяч самостоятельных построек, в 5 тысячах случаев такие объекты и сооружения заняли места общего пользования.