Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Выявлять незаконные постройки в Узбекистане будут из космоса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил разработать генпланы для населенных пунктов и наладить систему по выявлению и регулированию незаконных и самовольных построек, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня на совещании у президента было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане было выявлено около 4 тысяч незаконно построенных объектов. Кроме того, за последние два года на территориях, прилегающих к многоэтажным домам, появилось более 7 тысяч самостоятельных построек, в 5 тысячах случаев такие объекты и сооружения заняли места общего пользования.

Глава государства поручил ввести совершенно новую систему регулирования самовольно и незаконно построенных объектов.

Выявлением незаконно построенных объектов займется республиканская комиссия под руководством Минстроя, Агентства кадастра и «Узбеккосмоса».

Комиссия будет анализировать аэро- и космические фотографии территорий, выявлять несоответствия с предыдущими снимками и формировать список незаконных построек.

Отметим, что этот способ выявления нарушений земельного законодательства начали использовать еще в 2022 году в Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента. Это было предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.

Кроме того, Минстрой совместно с хокимами регионов в этом году должны разработать генеральные планы для 170 городов и поселков, а также не менее 300 в следующем.

Каждый план должен пройти обсуждение населения, их реализация должна осуществляться под общественным контролем. Для этого была запущена платформа «Моя территория», с ее помощью будет изучаться общественное мнение и проводиться голосование при разработке градостроительных документов.

Шавкат Мирзиеев
космос
строительство