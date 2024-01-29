В Мамоново трое детей росли в захламлённой квартире без еды, пока их мать встречала вечную пятницу

В Мамоново трое детей росли в захламлённой квартире без еды, пока их 43-летняя мать встречала вечную пятницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть поступило сообщение, что трое детей в возрасте 4, 10 и 15 лет находятся в социально опасном положении. Полиция приехала по указанному адресу с проверкой.
«На момент прибытия квартира была захламлена и находилась в антисанитарном состоянии. Отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В ходе проверки полицейские выяснили, что 43-летняя мать вновь злоупотребляет спиртными напитками. Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей», — рассказали в ведомстве.
Детей изъяли и поместили в специализированные учреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составили административный материал по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Сейчас женщина принимает меры к исправлению ситуации в семье.
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