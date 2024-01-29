В Мамоново трое детей росли в захламлённой квартире без еды, пока их мать встречала вечную пятницу

Шум, из-за которого невозможно спать, пьяные люди, стучащие в двери среди ночи, мусор на лестничной клетке и страх за свою жизнь — вот то, с чем сталкиваются калининградцы на Чернышевского, жизнь которых отравляют асоциальные соседи. Как решить эту проблему, разбирался «Клопс».