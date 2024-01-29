Силовики расследуют дебоши в аэропортах Ульяновска и Самары

«По предварительным данным, днем 27 января 2024 года 36-летний ульяновец, планировавший улететь в Москву, без причины включил кнопку противопожарной безопасности в аэропорту города Ульяновска», — говорится в сообщении.



После этого в ответ на требования полицейских прекратить противоправные действия «мужчина публично выразился в их адрес нецензурными словами». В тот же день нарушитель добрался на машине из Ульяновска в Самару и в аэропорту «Курумоч» «нецензурно выражался в отношении других пассажиров и сотрудников полиции», установили силовики. Начата проверка.



Георгий Портнов.