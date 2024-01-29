СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы.