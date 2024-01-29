Появились фото с ДТП возле Новоуральска, в котором погибли четыре человека

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Ситроена». Тренер хоккейной команды скончался в машине скорой помощи. Еще одного взрослого и ребенка отвезли в больницу Новоуральска, еще одного ребенка — в больницу Екатеринбурга.