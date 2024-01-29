В двух районах НСО ввели карантин по бешенству

Соответствующие распоряжение подписал и.о. главы региона Владимир Знатков.
В Здвинском районе области, на территории Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета, карантин будет действовать до 29 марта.
В Тогучинском районе, в поселке Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета, он продлится до 30 марта.
В обоих населенных пунктов очаги заболевания были обнаружены в личных подсобных хозяйствах.
В зоне карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещения посторонних, ввоз и вывоз восприимчивых животных и проведение сельхозярмарок.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском бешеная лиса атаковала собаку.