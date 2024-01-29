Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В двух районах НСО ввели карантин по бешенству

В двух районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству.

Соответствующие распоряжение подписал и.о. главы региона Владимир Знатков.

В Здвинском районе области, на территории Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета, карантин будет действовать до 29 марта.

В Тогучинском районе, в поселке Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета, он продлится до 30 марта.

В обоих населенных пунктов очаги заболевания были обнаружены в личных подсобных хозяйствах.

В зоне карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещения посторонних, ввоз и вывоз восприимчивых животных и проведение сельхозярмарок.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском бешеная лиса атаковала собаку.

здоровье