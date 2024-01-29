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Новосибирский суд освободил от наказания врача, забывшего в теле пациента салфетку

Новосибирского врача, оставившего в теле пациента салфетку, освободили от наказания.
Источник: Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд освободил от наказания хирурга-ортопеда Данила Границу, который во время проведения операции забыл в теле пациента салфетку.

Приговор изменили в связи с истечением срока давности. Апелляционное постановление суда вступило в законную силу.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда врачу пришлось проводить повторную операцию 68-летней пенсионерке с переломом бедра. Во время вмешательства медик оставил внутри пациентки салфетку. Впоследствии инородное тело стало причиной смерти женщины. Данила Границу осудили за причинение смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам лишения свободы.