Новосибирский суд освободил от наказания врача, забывшего в теле пациента салфетку

Новосибирский областной суд освободил от наказания хирурга-ортопеда Данила Границу, который во время проведения операции забыл в теле пациента салфетку.
Приговор изменили в связи с истечением срока давности. Апелляционное постановление суда вступило в законную силу.
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда врачу пришлось проводить повторную операцию 68-летней пенсионерке с переломом бедра. Во время вмешательства медик оставил внутри пациентки салфетку. Впоследствии инородное тело стало причиной смерти женщины. Данила Границу осудили за причинение смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам лишения свободы.