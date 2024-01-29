Новосибирский суд освободил от наказания врача, забывшего в теле пациента салфетку

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда врачу пришлось проводить повторную операцию 68-летней пенсионерке с переломом бедра. Во время вмешательства медик оставил внутри пациентки салфетку. Впоследствии инородное тело стало причиной смерти женщины. Данила Границу осудили за причинение смерти по неосторожности и приговорили к полутора годам лишения свободы.