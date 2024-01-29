Глава Новоуральска рассказал о погибших в ДТП с хоккейной командой

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства ДТП с автобусом, в котором находилась юношеская команда по хоккею. На подъезде к поселку Верх-Нейвинск автобус Yutong столкнулся с легковым автомобилей Citroen. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся с легковушке. Позже в карете скорой помощи скончался тренер хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков.
— Команда возвращалась с соревнований. Из Уфы до Челябинска они добрались на поезде, а в Челябинске их встретил автобус. В автобусе находились 16 детей (по данным прокуратуры, детей было 18. — Прим. Ред.) и тренер, который, к сожалению, скончался. Двое детей находятся в больнице. Их состояние комментировать не буду, — рассказал «КП-Екатеринбург» глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.
Он добавил, что в Citroen погибли двое мужчин и одна женщина.
Вячеслав Тюменцев добавил, что администрация Новоуральска окажет помощь в организации похорон тренера.
— Предоставим всю возможную поддержку. У нас в городе это даже не обсуждается. В Новоуральске это был довольно известный тренер, — сообщил Вячеслав Тюменцев.