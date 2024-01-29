Глава Новоуральска рассказал о погибших в ДТП с хоккейной командой

— Команда возвращалась с соревнований. Из Уфы до Челябинска они добрались на поезде, а в Челябинске их встретил автобус. В автобусе находились 16 детей (по данным прокуратуры, детей было 18. — Прим. Ред.) и тренер, который, к сожалению, скончался. Двое детей находятся в больнице. Их состояние комментировать не буду, — рассказал «КП-Екатеринбург» глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.