Казахстанец, задержанный в Бишкеке, использовал паспорт умершего человека

Напомним, в конце декабря в столице Кыргызстана был задержан гражданин РК, подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой. По данным ГУВД Бишкека, мужчина незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызской Республики, умершего в 2000 году.
«Он пересек государственную границу КР, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в республики. Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать в сумме 150 тысяч сомов (около 759 тыс. тенге — прим. ред.)», — отметили в ведомстве.
Сейчас по подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения К. А. 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 347 УК КР (незаконная выдача паспорта).
Добавим, ранее кыргызские правоохранители сообщали, что подозреваемый казахстанец был объявлен в розыск управлением полиции Медеуского района Алматы по статье 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Речь, как заявляли в МВД, идет о незаконном привлечении денежных средств вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Кроме того, в целях увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры.
Напомним также, что на прошлой неделе в суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финпирамиде осужденных блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова. В феврале 2022 года их заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.