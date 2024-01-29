Казахстанец, задержанный в Бишкеке, использовал паспорт умершего человека

Напомним также, что на прошлой неделе в суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финпирамиде осужденных блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова. В феврале 2022 года их заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.