Суд рассмотрит дело о гибели 15 человек при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Обвиняемым, 45-летней и 25-летнему жителям Омской области, которые занимались обслуживанием газовых плит в доме, вменяется в вину ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц) и ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности), рассказали в управлении Следственного комитета России. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в деле фигурируют Ирина Урбах и Евгений Кавун, которые около года содержатся под стражей.



По информации следствия, в начале февраля 2023 года обвиняемые приехали Новосибирск. Не имея познаний и допуска на выполнение работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, они провели его замену в нескольких квартирах пятиэтажного дома 39 на Линейной, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании «Межрегионгаз Сервис». Наладчики демонтировали имеющееся газовое оборудование и установили новое, за что получили оплату (1,6 тыс. руб.).



Утром 9 февраля, как считает следствие, в результате действий обвиняемых произошла утечка и воспламенение газа в одной из квартир панельного дома. Подъезд дома обрушился, погибли 15 человек, 11 жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Следственные органы возбудили уголовное дело. В тот же день, 9 февраля, сотрудники ФСБ задержали подозреваемых Ирину Урбах и Евгения Кавуна. В судебном заседании по избранию меры пресечения они отрицали вину. Потерпевшими по нему признаны 135 человек, которым причинен ущерб на сумму более 380 млн руб. Следователи назначили 93 судебных экспертизы, в том числе взрывотехническая, пожаротехническая, Объем уголовного дела составляет 35 томов.