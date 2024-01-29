Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали

Заочный арест избран также для признанных в России иноагентами Дмитрия Низовцева, Анны Бирюковой и соратницы блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Киры Ярмыш.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в суде.
В декабре 2023 года МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих. Ее Минюст РФ внес в реестр иноагентов 5 мая. Отмечается, что фигурантка распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.
В 2021 году 9 июня Мосгорсуд признал некоммерческую организацию ФБК экстремистской. На территории РФ ее деятельность запрещена.