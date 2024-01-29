Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали

В декабре 2023 года МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих. Ее Минюст РФ внес в реестр иноагентов 5 мая. Отмечается, что фигурантка распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.