«Не угаснет наша светлая память»: в Башкирии простились с павшим в СВО добровольцем Аркадием Елфимовым

Вчера, 28 января, в Благоварском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Аркадием Елфимовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глав администрации муниципалитета Марат Юсупов.
Аркадий Михайлович родился 20 августа 1972 года в деревне 2-Шайхал. В 1988 году окончил девять классов Башциковской средней школы. Работал в совхозе им. БашЦИКа, а потом в фермерском хозяйстве. Покойный не был женат, и у него не было детей. В зону проведения СВО отправился добровольно.
— Никогда не угаснет наша светлая память о нем. Выражаю глубокие соболезнования близким и родным, — написал в своей публикации руководитель администрации Благоварского района.