«Не угаснет наша светлая память»: в Башкирии простились с павшим в СВО добровольцем Аркадием Елфимовым

Аркадий Михайлович родился 20 августа 1972 года в деревне 2-Шайхал. В 1988 году окончил девять классов Башциковской средней школы. Работал в совхозе им. БашЦИКа, а потом в фермерском хозяйстве. Покойный не был женат, и у него не было детей. В зону проведения СВО отправился добровольно.