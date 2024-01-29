Осведомлен, значит вооружен: в случаях объявления ЧС граждане Молдовы будут получать SMS-сообщения

В случаях объявления ЧС граждане Молдовы будут получать SMS-сообщения.
Это станет возможным благодаря технологии «Cell Broadcast». Так, в чрезвычайной ситуации граждане будут получать предупреждение на свой мобильный телефон, независимо от оператора.
Система «Cell Broadcast» может быть использована в серьезных ситуациях, когда жизни и здоровью граждан угрожает опасность, например, при экстремальных погодных явлениях, наводнениях и других ситуациях, представляющих серьезную угрозу для населения.
Источник: t.me/aifmd.