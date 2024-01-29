«Пошел домой через озеро и утонул». Сельчанин утонул в озере под Браславом

Так, 27 января сельчанин 1993 года рождения вместе с другом был на озере Богинское в деревне Богино. Когда мужчина не пришел домой и не выходил на связь, его сестра позвонила его другу. Товарищ рассказал, что сельчанин ушел с озера в тот же вечер, начались поиски.