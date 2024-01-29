«Пошел домой через озеро и утонул». Сельчанин утонул в озере под Браславом

В Браславском районе молодой мужчина утонул в озере, сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Так, 27 января сельчанин 1993 года рождения вместе с другом был на озере Богинское в деревне Богино. Когда мужчина не пришел домой и не выходил на связь, его сестра позвонила его другу. Товарищ рассказал, что сельчанин ушел с озера в тот же вечер, начались поиски.
— 28 января в 11.21 спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке на озере, — прокомментировали в МЧС.
Тело утонувшего мужчина нашли сотрудники ОСВОД примерно в 70 метрах от берега, на глубине около 5 метров.
— С начала года на Витебщине это первый случай утопления человека, — добавили в МЧС.