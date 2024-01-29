В Татарстане осужденный погиб в ходе конфликта в исправительной колонии № 5

В пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан сообщили, что в исправительной колонии № 5 в ходе возникшего между двумя осужденными конфликта один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.