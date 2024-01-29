В Татарстане осужденный погиб в ходе конфликта в исправительной колонии № 5

В пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан сообщили, что в исправительной колонии № 5 в ходе возникшего между двумя осужденными конфликта один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.
В отряде со строгими условиями отбывания наказания находятся осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка. В учреждение прибыло руководство УФСИН России по Республике Татарстан. На данный момент обстановка в ИК-5 УФСИН России по РТ стабильная и управляемая. Учреждение работает в штатном режиме.
Ранее мы писали, что в Казани арестовали двух начальников исправительных колоний. Оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.