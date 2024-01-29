В Березовском на 17 лет осудили убийцу медбрата, приехавшего на вызов

Выездная фельдшерская бригада прибыла по адресу для помощи женщине в дом на Гагарина. Ее пьяному мужу показалось, что в дверь слишком громко стучат, и он напал на 28-летнего медбрата — ударил ножом в грудь.
Молодой человек смог дойти до машины, коллеги срочно увезли его в больницу, но спустя несколько часов он скончался.
«Была проведена в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, согласно заключению которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях», — подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
По данным начальника пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, напавший мужчина в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (он напал на свою жену), был судим за кражи дважды — в общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет.
«В суде он раскаялся в содеянном и попросил прощения у матери и вдовы убитого, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Суд постановил взыскать с него по четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого, также осужденный обязан возместить материальный ущерб».
Приговор еще не вступил в законную силу.