В Березовском на 17 лет осудили убийцу медбрата, приехавшего на вызов

«В суде он раскаялся в содеянном и попросил прощения у матери и вдовы убитого, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Суд постановил взыскать с него по четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого, также осужденный обязан возместить материальный ущерб».