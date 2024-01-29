В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали школу. В МЧС говорят о коротком замыкании

Однако у МЧС другие данные по поводу инцидента. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в образовательном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. После этого сработала пожарная сигнализация. Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.