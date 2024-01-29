Глава города в Башкирии осужден за превышение полномочий по нацпроекту

С августа по декабрь работы велись с отклонением от проекта и с нарушением требований градостроительного законодательства. В результате объект не способен производить очистку воды и не введен в эксплуатацию. Однако глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Администрация заплатила за это почти 89 млн рублей.