Глава города в Башкирии осужден за превышение полномочий по нацпроекту

Давлекановский районный суд Башкирии вынес приговор главе администрации города Давлеканово Вячеславу Гапоненко по делу о строительстве объекта очистки воды, сообщает прокуратура республики.
Чиновник признан виновным по ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).
Установлено, что в августе 2019 года глава города в рамках национального проекта «Экология» заключил муниципальный контракт с ООО «Уфимская Газовая Компания». Подрядчик обязался построить в Давлеканово систему очистки воды.
С августа по декабрь работы велись с отклонением от проекта и с нарушением требований градостроительного законодательства. В результате объект не способен производить очистку воды и не введен в эксплуатацию. Однако глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Администрация заплатила за это почти 89 млн рублей.
Также Гапоненко заключил контракт с «Башкирской инженерно-строительной компанией» о строительном контроле на данном объекте, который фактически не проводился. На основании акта об оказании услуг было перечислено свыше 500 тыс. рублей.
Подсудимый свою вину признал частично.
Суд назначил Вячеславу Гапоненко 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.