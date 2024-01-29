Задержанный за контрабанду 36 кг золота через Шереметьево получил пять лет колонии

«Химкинским городским судом Московской области задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в ФСБ. Изъятые золотые слитки обращены в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.