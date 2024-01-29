Ехавший из Челябинска автобус с юными спортсменами попал в смертельную аварию

— По предварительным данным, у автобуса на ходу лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. — От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также мужчина, сопровождавший ребят в качестве тренера.