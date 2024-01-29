Ехавший из Челябинска автобус с юными спортсменами попал в смертельную аварию

Трагическое ДТП произошло около 9:30 на автодороге в сторону посёлка Верх-Нейвинский, в четырёх километрах от трассы Екатеринбург — Серов. Детская хоккейная команда «Кедр» возвращалась в Новоуральск из Уфы после матчей первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. До Челябинска спортсмены добрались на поезде, а затем пересели в автобус. В злополучное утро в салоне находились 18 игроков 2008 года рождения и 67-летний главный тренер Виталий Плешков.
— По предварительным данным, у автобуса на ходу лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. — От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также мужчина, сопровождавший ребят в качестве тренера.
В Минздраве Свердловской области уточнили, что на месте аварии погибли водитель и два пассажира иномарки. Тренер новоуральской команды умер в машине скорой помощи. Трёх пострадавших — двух юношей и взрослого — госпитализировали.
Как сообщил e1.ru пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших в Citroen установлены. Это 43-летняя риелтор из Екатеринбурга и двое её клиентов, один из них сидел за рулём.
Напомним, недавно в Челябинской области междугородний автобус врезался в большегруз.