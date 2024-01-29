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ВС РФ отразили за сутки шесть атак ВСУ у Белгоровки и Переездного в ДНР

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.
Артиллерия России
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белгоровка и Переездное Донецкой народной республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Кроме того, армия РФ с помощью артиллерии нанесла огневое поражение ВСУ у Клещеевки и Красного в Донецкой народной республике (ДНР).

В Минобороны отметили, что российские войска также поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живой силе и военной техники 109 районах.

Помимо этого, военные РФ освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Российская армия также улучшила свое положение по переднему краю на краснолиманском направлении.

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