В сгоревшей квартире Екатеринбурга нашли тело мужчины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, трагедия произошла в ночь на 27 января в одной из квартир дома по переулку Замятина. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить от отравления продуктами горения в результате пожара, который распространился на 10 кв.м. Точные причины смерти установят при проведении соответствующих экспертных исследований. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение.