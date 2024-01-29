Школу в Дзержинске эвакуировали из-за пожара

Школу № 68 эвакуировали в Дзержинске из-за пожара 29 января, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании электрического щитка в учреждении поступило к спасателям в 11:40.
«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 700 человек, в том числе 665 детей», — рассказали в МЧС.
Сейчас учебный процесс приостановлен. Пожар ликвидирован — погибших и пострадавших нет.
Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что несколько гаражей сгорели в Нижнем Новгороде минувшим вечером.