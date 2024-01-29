Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.