Российские ПВО за сутки сбили 34 украинских дрона

«Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области», — говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.