Минчанка потянула церковный колокол за язык и получила по голове

Экскурсия проходила в Свято-Михайловской церкви в агрогородке Лясковичи Петриковского района, куда приезжают паломники со всей страны. Также экскурсии по храму входят познавательные туры по Гомельской области. Ранее в этом месте была церковь XIX века, но она не дожила до наших времен, вместо нее построили новый храм.