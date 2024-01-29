Минчанка потянула церковный колокол за язык и получила по голове

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Жительница Минска получила легкие телесные повреждения во время экскурсии по храму в Гомельской области, сообщил Госкомитет судэкспертиз.
Как пояснили в комитете, случай имел место еще в ноябре 2023 года. Жительница Минска 1969 года рождения находилась на колокольне храма и решила узнать, как звучит колокол.
«В момент звона оторвался “язык” колокола и попал женщине в голову», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что женщина получила легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья.
«Даже в таких местах как церковь необходимо соблюдать технику безопасности не идти на поводу у любопытности, подвергая риску свое здоровье», — отметили в Госкомитете.
Экскурсия проходила в Свято-Михайловской церкви в агрогородке Лясковичи Петриковского района, куда приезжают паломники со всей страны. Также экскурсии по храму входят познавательные туры по Гомельской области. Ранее в этом месте была церковь XIX века, но она не дожила до наших времен, вместо нее построили новый храм.