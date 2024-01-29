Ящики с яблоками придавили 6 человек на воронежском предприятии

В Острогожском районе на складе предприятия ящики с яблоками упали на шестерых рабочих. Травмы различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 45, 50, 51 года, а также трое мужчин — 42, 50, 61 года. Всех пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в понедельник, 29 января. По информации источника РИА «Воронеж», речь идет о предприятии «Острогожсксадпитомник».