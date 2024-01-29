Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.
«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал Евраев.
По его словам, предприятие работает в штатном режиме.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.