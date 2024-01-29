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Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал Евраев.

По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.