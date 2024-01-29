Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.