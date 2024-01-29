Спасатели добрались до колеса провалившегося в воронку автобуса в Майкаине

Напомним, в ночь на 4 января на территории АО «Майкаинзолото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала 150−200 м, ширина 500 м, глубина обвала 150 м. Через несколько часов спасатели ДЧС в песке обнаружили тела двух погибших — 24-летнего Саркыт Берліқана и 53-летнего Тышкевич Олега Леонидовича. Уголовное дело взято под контроль министерства внутренних дел.