Спасатели добрались до колеса провалившегося в воронку автобуса в Майкаине

«С 4 января безостановочно продолжаются поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО “Майкаинзолото”. Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сегодня в процессе работы спасателям удалось добраться до колеса автобуса. На данное время это наиболее крупная найденная часть упавшего в пропасть автобуса», — сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов в понедельник.
Поиск продолжается. Наряду с малогабаритным экскаватором на дне котлована работает второй дополнительный экскаватор с гидравлическим молотом. С его помощью дробятся крупногабаритные камни.
Напомним, в ночь на 4 января на территории АО «Майкаинзолото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала 150−200 м, ширина 500 м, глубина обвала 150 м. Через несколько часов спасатели ДЧС в песке обнаружили тела двух погибших — 24-летнего Саркыт Берліқана и 53-летнего Тышкевич Олега Леонидовича. Уголовное дело взято под контроль министерства внутренних дел.
26 января комиссия по расследованию несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты. Установлены ответственные лица и причины, которые привели к провалу автобуса в воронку.