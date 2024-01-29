Пассажиры угнали машину у таксиста, который слишком медленно вёз их в Петербург

За помощью в полицию 31-летний таксист обратился в ночь на воскресенье, стало известно «Фонтанке» 29 января. Он рассказал, что остался в синяках и без машины, когда приехал на заказ на Московскую улицу, 6, в посёлок Тельмана.
Двое нырнувшх в салон были навеселе и желали оказаться в Петербурге как можно быстрее. Водитель мчать с ветерком отказывался. Когда пассажиры стали его бить по спине и угрожать, он остановился и вышел из машины. Оставшиеся в салоне тут же воспользовались ситуацией, и «Хёндэ Солярис» за 1,3 млн рублей уехал в Петербург без таксиста.
«Менее получаса понадобилось сотрудникам полиции для того, чтобы обнаружить угнанный автомобиль припаркованным у дома 4 по улице Танкистов в Колпино», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Из машины достали 39-летнего сибиряка и его ровесника, проживающего в Автово. Обоих увезли трезветь в отдел. Пока они получили протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.