Пассажиры угнали машину у таксиста, который слишком медленно вёз их в Петербург

Двое нырнувшх в салон были навеселе и желали оказаться в Петербурге как можно быстрее. Водитель мчать с ветерком отказывался. Когда пассажиры стали его бить по спине и угрожать, он остановился и вышел из машины. Оставшиеся в салоне тут же воспользовались ситуацией, и «Хёндэ Солярис» за 1,3 млн рублей уехал в Петербург без таксиста.