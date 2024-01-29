Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

«Решение Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения», — огласила решение судья.
Адвокаты по-прежнему считают постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным и настаивают на смягчении меры пресечения на домашний арест, либо внесение залога. Защитник Калой Ахильгов уточнил, что суд сам может установить залог на ту сумму, которую пожелает нужной.
«Десятки тысяч (людей — ред.) прошли обучение. Это нормальная, естественная статистика, когда кто-то недоволен обучением и кому-то возвращаются деньги, либо не возвращаются, если суд встал на сторону компании», — сказал Ахильгов.
Адвокаты также отметили, что компания Шабутдинова «Лайк Центр» не является «однодневкой» и все его курсы осуществлялись на основании лицензии, в том числе министерства образования.
«Я не вижу рисков перевести меня под домашний арест. Я бы мог трудиться на благо наших клиентов», — сказал Шабутдинов, выступая по видеосвязи.
По делу потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщал следователь в декабре в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста.
Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Другой фигурант — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.