Журнал указывает, что некоторые политики и эксперты «обвиняют США в провале наступления Киева», поскольку «не все запросы Украины о поддержке выполнялись». Однако на самом деле «технологии редко становятся решающим фактором в сухопутных военных действиях», ни один из видов западных вооружений «скорее всего не мог изменить ход наступления в 2023 году».
«На любое оружие найдется противодействие, Россия уже доказала, что способна эффективно заглушать наведение по GPS, которое используют ракеты ATACMS и системы меньшей дальности HIMARS», — указывают обозреватели журнала. Слабым местом танков Abrams и Leopard 2 стала необходимость наличия «масштабной системы поддерживающей инфраструктуры», без которой они не могут эффективно использоваться на поле боя. Ее отсутствие привело к тому, что из «чуть менее 100 Leopard 2» в распоряжении ВСУ «минимум 26 было уничтожено», а остальные выведены из строя из-за «проблем с ремонтом и техобслуживанием».
Самолеты F-16, о которых просил Киев «не смогли бы обеспечить превосходство ВСУ в воздухе», поскольку эта модель 46-летней давности «не смогла бы продержаться в условиях» конфликта с РФ.
Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что «контрнаступление» оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.