СМИ: ВСУ не могут использовать Leopard из-за проблем с ремонтом и обслуживанием

«На любое оружие найдется противодействие, Россия уже доказала, что способна эффективно заглушать наведение по GPS, которое используют ракеты ATACMS и системы меньшей дальности HIMARS», — указывают обозреватели журнала. Слабым местом танков Abrams и Leopard 2 стала необходимость наличия «масштабной системы поддерживающей инфраструктуры», без которой они не могут эффективно использоваться на поле боя. Ее отсутствие привело к тому, что из «чуть менее 100 Leopard 2» в распоряжении ВСУ «минимум 26 было уничтожено», а остальные выведены из строя из-за «проблем с ремонтом и техобслуживанием».