Руководителя самаркандского водоканала поймали на получении взятки

Сотрудники областного управления СГБ задержали 44-летнего руководителя самаркандского водоканала на вымогательстве денег у сотрудников компании в обмен на отмену штрафа в 100 миллионов сумов за нарушения, выявленные в использовании воды.
Вымогателя поймали при получении взятки 800 долларов. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Отметим, что взятка — одно из самых распространенных преступлений, за которые судили в 2023 году.
Напомним также, что в конце 2023 года правоохранители Бухарской области задержали представителя «Узэнергоинспекции» при получении взятки в размере 100 тысяч долларов за помощь в возобновлении деятельности автозаправочной станции и получении лицензии для другой АЗС.