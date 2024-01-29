Руководителя самаркандского водоканала поймали на получении взятки

Напомним также, что в конце 2023 года правоохранители Бухарской области задержали представителя «Узэнергоинспекции» при получении взятки в размере 100 тысяч долларов за помощь в возобновлении деятельности автозаправочной станции и получении лицензии для другой АЗС.