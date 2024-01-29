В центре Краснодара произошло столкновение двух автомобилей

Оба водителя-участника ДТП госпитализированы.
В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару сообщили, что автомобиль «Хонда», которым управляла 37-летняя женщина, столкнулась с Газелью, за рулем которой был 22-летний мужчина. В итоге иномарка врезалась в дерево, а Газель опрокинулась и наехала на дорожный знак и трубу.
Инцидент произошел на улице Октябрьской, на регулируемом перекрестке с улицей Гоголя. По данным полиции, женщина нарушила ПДД и поехала на красный свет.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Павловской в результате аварии сбили 15-летнего подростка. Его передали врачам.