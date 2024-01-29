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Минчанин расплатился марихуаной за ремонт машины

Житель Минска вырастил коноплю в лесу и расплатился ею за ремонт машины.
Источник: Комсомольская правда

Житель Минска расплатился за ремонт машины марихуаной, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что сотрудники милиции при силовой поддержке сотрудников из оперативной таможни по подозрению в обороте наркотиков задержали пятерых мужчин от 36 до 49 лет. Удалось установить, что старший из мужчин в лесу вырастил коноплю, урожай высушил и хранил по месту жительства.

«Позже фигурант передал часть марихуаны 36-летнему владельцу СТО в качестве оплаты за ремонт автомобиля», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что владелец СТО, желая заработать, вместе со своим знакомым начал реализовывать наркотик. Говорится, что наркотик оставляли в разобранной машине. Уже оттуда его забирали мелкие дилеры и потребители, двоих из которых задержали с поличным.

«Общий вес наркотика, изъятого у задержанных, составил свыше килограмма», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.