Минчанин расплатился марихуаной за ремонт машины

В сообщении говорится, что сотрудники милиции при силовой поддержке сотрудников из оперативной таможни по подозрению в обороте наркотиков задержали пятерых мужчин от 36 до 49 лет. Удалось установить, что старший из мужчин в лесу вырастил коноплю, урожай высушил и хранил по месту жительства.