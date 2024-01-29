Минчанин расплатился марихуаной за ремонт машины

Житель Минска расплатился за ремонт машины марихуаной, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что сотрудники милиции при силовой поддержке сотрудников из оперативной таможни по подозрению в обороте наркотиков задержали пятерых мужчин от 36 до 49 лет. Удалось установить, что старший из мужчин в лесу вырастил коноплю, урожай высушил и хранил по месту жительства.
«Позже фигурант передал часть марихуаны 36-летнему владельцу СТО в качестве оплаты за ремонт автомобиля», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что владелец СТО, желая заработать, вместе со своим знакомым начал реализовывать наркотик. Говорится, что наркотик оставляли в разобранной машине. Уже оттуда его забирали мелкие дилеры и потребители, двоих из которых задержали с поличным.
«Общий вес наркотика, изъятого у задержанных, составил свыше килограмма», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.