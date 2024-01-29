В Екатеринбурге ребенок погиб в квартире, пока отец спал

По данным ведомства, вечером в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе.