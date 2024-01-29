В Екатеринбурге ребенок погиб в квартире, пока отец спал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал — предварительно, ребенка могло убить разрядом тока, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе.
«По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током)… Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада “скорой” констатировала смерть девочки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — следует из сообщения.
Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не стоит. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.