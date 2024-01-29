Мэрия Сочи назвала фейком готовящиеся правонарушения в школах

Администрация курорта назвала фейковыми сообщения, в которых говорилось якобы в школах Сочи готовятся правонарушения. Информация распространялась в соцсетях.
«Антитеррористическая комиссия города Сочи призывает жителей не доверять непроверенной информации, размещаемой в социальных сетях, и не распространять ее, ориентироваться только на официальные источники», — обратились к сочинцам в мэрии города.
При этом службами, ответственными за безопасность на курорте, проводятся специальные мероприятия для обеспечения безопасности на территории учебных заведений Сочи.