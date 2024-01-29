В Сырдарье на одной из заправок продавали некачественный бензин

В ходе проверки на одной из заправок Мирзаабадского района выявлена продажа некачественного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
В частности, было установлено, что на заправке, принадлежащей ООО «И. П.», было продано 12 клиентам 10 730 литров бензина марки АИ-92 несоответствующего качества. Ущерб оценен в 103,2 млн сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192−11 УК РУз (Злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями). Ведется следствие.