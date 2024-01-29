В Москве задержали владельца бренда «Олейна»

Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну (в сообщении прокуратуры он указывался как М. М., занимавший должность посла Армении в Ватикане в 2013—2018 годах). Формально они были зарегистрированы на компанию «Зангезур Майнинг». По версии следствия, целью приобретения акций со стороны К. В. было «сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности».