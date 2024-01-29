В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса остаются в больницах, остальные выписаны, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва — Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. Как уточнили РИА Новости в госавтоинспекции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя.
«Один ребенок и один взрослый находятся в Павловской центральной районной больнице, еще одного взрослого перевели на лечение в Краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского. Остальные пострадавшие выписаны», — говорится в сообщении.
Специалисты Российской клинической больницы Минздрава России дополнительно проконсультируют коллег из Павловской центральной районной больницы по тактике лечения пострадавшего ребенка, уточнили в министерстве.